⚡️Друзья, так как мероприятие проходит в будний день, мы ведём ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ с конкурса, чтобы все родители смогли посмотреть выступления своих детей 😍🥰😘 ‼️ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ‼️ https://vk.
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⚡️Друзья, так как мероприятие проходит в будний день, мы ведём ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ с конкурса, чтобы все родители смогли посмотреть выступления своих детей 😍🥰😘 ‼️ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ‼️ https://vk.