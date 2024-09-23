ИИ удвоил число известных геоглифов на плато Наска

Исследователи из Японии, Франции и США с помощью технологий компьютерного зрения выявили три сотни ранее неизвестных геоглифов на перуанском плато Наска, что фактически удвоило количество известных гигантских древних рисунков в этом регионе Южной Америки.
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