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Глава МИД Швеции Билльстрём: в 14-й пакет санкций ЕС может включить поставки СПГ

Глава МИД Швеции Билльстрём: в 14-й пакет санкций ЕС может включить поставки СПГ

На встрече в Люксембурге, которая пройдет 22 апреля, главы МИД и Минобороны ЕС обсудят новые ограничения и увеличение поддержки УкраиныЕвросоюз может включить поставки российского СПГ в новый пакет санкций.

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