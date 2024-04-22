Глава МИД Швеции Билльстрём: в 14-й пакет санкций ЕС может включить поставки СПГ

На встрече в Люксембурге, которая пройдет 22 апреля, главы МИД и Минобороны ЕС обсудят новые ограничения и увеличение поддержки УкраиныЕвросоюз может включить поставки российского СПГ в новый пакет санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии