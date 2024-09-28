Кардиолог Ройтберг рассказал о мерах профилактики болезней сердца

В целях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно правильно питаться, контролировать уровень артериального давления, держать свой вес, вести активный образ жизни и соблюдать режим сна и бодрствования, рассказал в интервью «Известиям» кардиолог Григорий Ройтберг.
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