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Хазин: угроза масштабного саботажа вынудила Путина действовать быстро и принимать радикальные меры

Хазин: угроза масштабного саботажа вынудила Путина действовать быстро и принимать радикальные меры

Российский экономист, политолог Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва» объяснил, как угроза масштабного саботажа вынудила Владимира Путина действовать быстро и принимать радикальные меры.

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