Как легче всего запоминать новую информацию?

Мы живем в век информации. Каждый день через нас проходит множество визуального и аудио-контента.Безусловно, мы физически не можем запомнить все, что видим и слышим, но, может быть, какая-то информация откладывается лучше?В школах и университетах не просто так просят конспектировать лекции.