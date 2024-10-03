Простые короткие стрижки для круглого лица 2024: 30+ идей, чтобы выглядеть стройной

Вы ищете свежую и привлекательную короткую стрижку, которая подчеркнет вашу круглую форму лица? В этой статье мы рассмотрим простые короткие стрижки для круглого лица, специально разработанных для того, чтобы подчеркнуть ваши черты и создать иллюзию более правильного овала.