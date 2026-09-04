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Скалолазка из Губкинского Динара Фахритдинова стала участницей шоу «Титаны»

Скалолазка из Губкинского Динара Фахритдинова стала участницей шоу «Титаны»

Легенда ямальского скалолазания Динара Фахритдинова из Губкинского стала участницей масштабного спортивного телепроекта «Титаны» (16+) на канале ТНТ.

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