В Приморском крае после полицейского рейда четверо мигрантов будут выдворены из России

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю при поддержке бойцов Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант-2024» провели рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.