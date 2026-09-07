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Аспартам связали с усилением повреждения мозга при ишемическом инсульте

Аспартам связали с усилением повреждения мозга при ишемическом инсульте

Ученые выяснили, что популярный сахарозаменитель аспартам может усиливать повреждение головного мозга при ишемическом инсульте.

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