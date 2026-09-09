ЦИК: 68,1% россиян заявили, что будут участвовать в выборах в Госдуму в сентябре

Большинство опрошенных россиян (68,1%) заявили, что будут голосовать на выборах в Госдуму. Это следует из результатов исследования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, которые были представлены в ходе заседания 9 сентября.
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