На Адмиралтейских верфях спустили на воду подводную лодку «Якутск»

Торжественная церемония спуска на воду большой дизель-электрической подводной лодки «Якутск» 636 проекта состоялась на Адмиралтейских верфях, сообщает пресс-служба предприятия 11 октября на официальном интернет-портале.
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