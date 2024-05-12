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Жуков о «Спартаке» Слишковича: «Намного лучше играет, чем при Абаскале»

В субботу красно-белые обыграли «Краснодар» (1:0) и после 28 матчей занимают в Мир РПЛ 4-е место. «Хорошо сегодня играли и проявили бойцовские качества.

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