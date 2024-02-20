Россия постепенно одерживает победу над Западом в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро+», которую транслировали на его странице в соцсети X (бывший Twitter).
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