Международная федерация парусного спорта будет допускать российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе

Об этом сообщила директор World Sailing по правовым вопросам и управлению Урваси Найду. «Как вы помните, временное отстранение спортсменов из России и Беларуси было наложено в марте 2022 года, в 2024 году была разработана специальная программа допуска этих спортсменов до отборочного турнира на Олимпийские игры в Париже.