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IT-эксперт Махмутов: мошенники превращают владельцев счетов в дропперов

IT-эксперт Махмутов: мошенники превращают владельцев счетов в дропперов

Зампред Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Ахметжан Махмутов рассказал о мошеннической схеме на сайтах объявлений, при которой постороннего владельца банковского счёта могут невольно сделать дроппером.

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