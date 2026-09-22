«Лезут по головам и по трупам»: Трампа предупредили о риске нового покушения

Разговоры о новой попытке физического устранения Дональда Трампа перестали быть маргинальной темой. С предупреждением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник: по его мнению, борьба за власть в США с высокой вероятностью подтолкнет кого-то из политических игроков к повторному покушению на экс-президента.