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Мировое обозрение

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«Лезут по головам и по трупам»: Трампа предупредили о риске нового покушения

«Лезут по головам и по трупам»: Трампа предупредили о риске нового покушения

Разговоры о новой попытке физического устранения Дональда Трампа перестали быть маргинальной темой. С предупреждением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник: по его мнению, борьба за власть в США с высокой вероятностью подтолкнет кого-то из политических игроков к повторному покушению на экс-президента.

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