Американские истребители F-35 собирают разведданные о российских зенитных комплексах

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил 28 февраля во время слушаний в комитете по снабжению местного парламента, что Соединенные Штаты задействуют истребители F-35 для обнаружения и идентификации российских батарей ЗРК на Украине.
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