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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард набрал 20 очков в 23 матчах в дебютном сезоне в НХЛ. Такой же результат в «Чикаго» был у Тэйвса, Панарину хватило 19 игр, Кэйну – 17

Бедард набрал 20 очков в 23 матчах в дебютном сезоне в НХЛ. Такой же результат в «Чикаго» был у Тэйвса, Панарину хватило 19 игр, Кэйну – 17

Форвард «Чикаго» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:4).

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