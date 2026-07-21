Военэксперт Баранец: дальность новых БПЛА ВСУ вряд ли достигает 600 км

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в своем материале для kp.ru прокомментировал новость о том, что украинская компания SkyFall разработала новое дальнобойное оружие для ударов по России.
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