Китай отвергает 50% повышение тарифов США на импорт стали и алюминия 

Решение администрации США об увеличении тарифов на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию с 25% до 50% не способствует поддержанию промышленной безопасности, ставя под угрозу стабильность международной промышленной и цепочек поставок, заявила представитель Министерства торговли Китая Хэ Юнцянь, сообщает romanian.
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