5 психических расстройств, которыми чаще всего страдают жители мегаполисов

Большой город предоставляет человеку комфорт и большой простор для самореализации. Но есть у медали и обратная сторона — особый ритм жизни, постоянный стресс и отсутствие возможности расслабиться создают благоприятную почву для множества психических заболеваний.
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