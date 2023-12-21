Авиакомпания «Россия» отменила рейсы в Пекин

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлота) отменила рейсы в Пекин. Самолеты должны были начать летать в столицу Китая из Владивостока, Иркутска и Красноярска, однако администрация пекинского аэропорта отказалась принимать и обслуживать рейсы.