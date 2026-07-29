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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» считает, что не сможет подписать Винисиуса. Лондонцы ожидают, что вингер продлит контракт с «Реалом» (Marca)

В «Арсенале» теряют веру, что смогут подписать  Винисиуса Жуниора . Ранее сообщалось , что лондонский клуб рассматривает возможность трансфера бразильского вингера на тот случай, если он не продлит контракт с « Реалом ».

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