❗️⚡️Чешская оборонно-промышленная группа CSG в сотрудничестве с американскими компаниями Mossberg и Palladyne AI инициировала проект по созданию автономной системы противодействия беспилотникам под названием SwarmShot.
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