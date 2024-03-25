Точная работа снайперов сорвала ротацию врага на артёмовском направлении (ВИДЕО)

Снайперские пары десантников точными выстрелами сорвали ротацию врага на артемовском направлении. После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу, корректировщик дает целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение.
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