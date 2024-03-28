Samsung Pay больше не поддерживает карты «Мир»: какие последствия для пользователей Елена Галицкаякомпания Samsung объявила о прекращении работы своего сервиса бесконтактной оплаты, Samsung Pay, с картами «Мир» с 3 апреля текущего года.
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