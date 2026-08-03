НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Нигерия: По меньшей мере один человек был убит, семь других получили ранения и еще 32 человека были...

Нигерия: По меньшей мере один человек был убит, семь других получили ранения и еще 32 человека были похищены вооруженными бандитами в общине Шуваки в районе местного самоуправления Бакори (LGA), штат Кацина, поздно вечером по местному времени 1 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии