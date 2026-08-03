Нигерия: По меньшей мере один человек был убит, семь других получили ранения и еще 32 человека были похищены вооруженными бандитами в общине Шуваки в районе местного самоуправления Бакори (LGA), штат Кацина, поздно вечером по местному времени 1 августа.
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