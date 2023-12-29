Москва реализовала 707 помещений на подвальных и цокольных этажах в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице реализовали на торгах в 2023 году более 700 помещений на подвальных и цокольных этажах многоквартирных домов и нежилых строений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии