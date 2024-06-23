Жители Тюмени делятся кадрами «пухового апокалипсиса» в городе

Улицы Тюмени заполонил тополиный пух, белым покровом укрыто буквально всё вокруг. Местные жители уже дают названия этому явлению — «летний снегопад», «пуховой апокалипсис» — и делятся «белыми» фото и видео в Сети.
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