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Тяжелораненый советский разведчик два месяца выживал в болоте, в тылу у немцев (2021)

Тяжелораненый советский разведчик два месяца выживал в болоте, в тылу у немцев (2021)

Изучая истории подвигов некоторых бойцов Красной Армии, порой возникает ощущение, что читаешь какой-то сценарий боевика, но никак не реальные обстоятельства.

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