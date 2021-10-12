Тяжелораненый советский разведчик два месяца выживал в болоте, в тылу у немцев (2021)

Изучая истории подвигов некоторых бойцов Красной Армии, порой возникает ощущение, что читаешь какой-то сценарий боевика, но никак не реальные обстоятельства.
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