МАНАМА /Королевство Бахрейн/, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит двустороннюю встречу с главой МИД Кувейта Джабером ас-Сабахом на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым