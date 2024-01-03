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Гилберт Аренас: «Никс» нужна суперзвезда – Джейлен Грин, Энтони Эдвардс. Потом уже можно выстраивать команду»

«Нью-Йорк» на прошлой неделе выменял у «Торонто» форварда О Джи Ануноби. Экс-игрок НБА считает, что команде Тома Тибодо необходима суперзвезда.

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