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Царьград

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В свердловском поселке Азиатская река смыла мост

В свердловском поселке Азиатская река смыла мост

Бурным течением реки Березовка в населенном пункте размыло дамбу.В поселке Азиатская, что находится в Свердловской области, бурным течением реки Березовка размыло дамбу и снесло мост, сообщает Е1, ссылаясь на местных жителей.

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