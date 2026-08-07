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Иркутск Сегодня

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Первый летний фестиваль эвенкийской культуры прошел в Иркутской области

В селе Ербогачен (Иркутская область) прошел летний фестиваль эвенкийской культуры «Икэнипкэ». Организатором выступил местный национальный культурный центр при поддержке предприятия «Газпромнефть-Ангара» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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