Опросы показывают острое желание обычных людей снизить непомерные суммы до приемлемого уровня

Наталия

Все уже сказал на заре Советской власти "Железный Феликс" : "Чтобы государство не стало банкротом, нужно срочно решать вопрос с бюрократией. Вы только посмотрите на наш аппарат, систему управления, на эту бесконечную возню с многочисленными согласованиями. ….. Все эти писаки, коих сотни тысяч, горы бумаг, чудовищная бюрократизация. Вдобавок – захваты огромных зданий, чрезмерные излишества и пожирание государственного имущества... как саранча. Взять хотя бы простую бумажонку – она проходит через 32 руки. А ответственность кто несет? Все эти бесконечные согласования, прения, комиссии, собрания давно превратились в карикатуру – преют даже, когда итог известен заранее. У нас нет индивидуальной ответственности, а есть коллегиальная – потому что в итоге имеешь дело не с людьми, а целыми учреждениями. У рабочих есть понятные показатели производительности труда, а в управленческих органах – сможем ли мы ее измерить?» Надо просто в разы сократить число всех депутатов, сенаторов и чиновников, тогда "дурь каждого" и его эффективность сразу станут видны.