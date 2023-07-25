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Опросы показывают острое желание обычных людей снизить непомерные суммы до приемлемого уровня

Опросы показывают острое желание обычных людей снизить непомерные суммы до приемлемого уровня

"Лишить депутатов всех льгот и перевести на МРОТ" - треть населения России "ЗА" Процесс разделения россиян на богатых и нищих набирает обороты.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
Они такие, мать их в...  Евг. Р-Р
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20 час.
Владимир Бондаренко
Как при СССР законы принимали - непонятно. Работали депутаты и без высоких зарплат. А кто не работал - так закон у тунеядстве работал.
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20 час.
Наталия
Все уже сказал на заре Советской власти &quot;Железный Феликс&quot; : &quot;Чтобы государство не стало банкротом, нужно срочно решать вопрос с бюрократией. Вы только посмотрите на наш аппарат, систему управления, на эту бесконечную возню с многочисленными согласованиями. ….. Все эти писаки, коих сотни тысяч, горы бумаг, чудовищная бюрократизация. Вдобавок – захваты огромных зданий, чрезмерные излишества и пожирание государственного имущества... как саранча. Взять хотя бы простую бумажонку – она проходит через 32 руки. А ответственность кто несет? Все эти бесконечные согласования, прения, комиссии, собрания давно превратились в карикатуру – преют даже, когда итог известен заранее. У нас нет индивидуальной ответственности, а есть коллегиальная – потому что в итоге имеешь дело не с людьми, а целыми учреждениями. У рабочих есть понятные показатели производительности труда, а в управленческих органах – сможем ли мы ее измерить?»            Надо просто в разы сократить число всех депутатов, сенаторов  и чиновников, тогда &quot;дурь каждого&quot; и его эффективность сразу станут видны.
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20 час.

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