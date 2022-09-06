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CNN: ледник "Судного дня" держится "на ногтях"

CNN: ледник "Судного дня" держится "на ногтях"

Так называемый " ледник судного дня " в Антарктиде, получивший прозвище из-за высокого риска обрушения и угрозы глобальному уровню моря, может быстро отступить в ближайшие годы, говорят ученые, усиливая опасения по поводу экстремального уровня моря.

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