CNN: ледник "Судного дня" держится "на ногтях"

Так называемый " ледник судного дня " в Антарктиде, получивший прозвище из-за высокого риска обрушения и угрозы глобальному уровню моря, может быстро отступить в ближайшие годы, говорят ученые, усиливая опасения по поводу экстремального уровня моря.