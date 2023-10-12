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Смоленская Газета

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222 преступления прошлых лет раскрыли смоленские полицейские

222 преступления прошлых лет раскрыли смоленские полицейские

В УМВД России по Смоленской области состоялась пресс-конференция, в ходе которой врио начальника управления уголовного розыска регионального УМВД полковник полиции Сергей Пашин отметил, что с января по август раскрыто 222 преступления прошлых лет, в том числе 1 убийство, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 10 грабежей.

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