222 преступления прошлых лет раскрыли смоленские полицейские

В УМВД России по Смоленской области состоялась пресс-конференция, в ходе которой врио начальника управления уголовного розыска регионального УМВД полковник полиции Сергей Пашин отметил, что с января по август раскрыто 222 преступления прошлых лет, в том числе 1 убийство, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 10 грабежей.