Анна Заворотнюк показала фото Насти в последние годы: без макияжа, с взглядом надежды

Все время болезни Анастасию Заворотнюк близкие скрывали от камер. По словам Татьяны Навки, для Анастасии даже специально купили паранджу, которая позволяла ей свободно передвигаться в общественных местах и быть уверенной в том, что в дороге от дома до клиники никто не сможет распознать ее личность.