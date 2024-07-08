Анна Заворотнюк показала фото Насти в последние годы: без макияжа, с взглядом надежды

Все время болезни Анастасию Заворотнюк близкие скрывали от камер. По словам Татьяны Навки, для Анастасии даже специально купили паранджу, которая позволяла ей свободно передвигаться в общественных местах и быть уверенной в том, что в дороге от дома до клиники никто не сможет распознать ее личность.
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