ТАСС: военный ВСУ успел сдаться в плен перед уничтожением его укрытия

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) успел сдаться в плен за несколько минут до уничтожения его укрытия штурмовиками бригады "Север-V" Добровольческого корпуса в составе "Южной" группировки войск.
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