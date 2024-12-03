Эксперт подтвердил частичный уход с маркетплейсов России китайских продавцов

С российских маркетплейсов уходят продавцы из КНР. Это подтвердил сопредседатель организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин, отметив, что китайские селлеры не уйдут насовсем с отечественных площадок.
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