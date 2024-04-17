На Украине гремят взрывы (ФОТО, КАРТА)

Серия взрывов прогремела на Украине утром 17 апреля, на юге страны ревут сирены воздушной тревоги. Ракетные удары по объектам врага нанесены в районах Нежина Черниговской области, Южного Одесской области и Кривом Роге Днепропетровской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии