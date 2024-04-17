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Русская весна

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На Украине гремят взрывы (ФОТО, КАРТА)

На Украине гремят взрывы (ФОТО, КАРТА)

Серия взрывов прогремела на Украине утром 17 апреля, на юге страны ревут сирены воздушной тревоги. Ракетные удары по объектам врага нанесены в районах Нежина Черниговской области, Южного Одесской области и Кривом Роге Днепропетровской области.

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