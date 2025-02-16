Студент ПетрГУ победил в соревновании Лаборатории Касперского

Награждение петрозаводчанина состоялось в рамках научного семинара «Энергетика России» Максим Красавцев, студент магистратуры Физико-технического института, стал победителем в соревнованиях по кибериммунной автономности от Лаборатории Касперского.
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