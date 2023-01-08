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Вице-президенты Бундестага Геринг-Эккардт и Кубики призвали в координации с партнерами по НАТО отправить Украине танки Leopard

Вице-президенты Бундестага Геринг-Эккардт и Кубики призвали в координации с партнерами по НАТО отправить Украине танки Leopard

Вице-президенты Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики призвали в координации с партнерами по Североатлантическому альянсу отправить Украине бронемашины Leopard.

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