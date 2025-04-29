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Россия будет предоставлять убежище иностранцам по новым правилам

Россия будет предоставлять убежище иностранцам по новым правилам

Министерство внутренних дел подготовило проект закона "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации", предусматривающий четыре варианта предоставления защиты иностранным гражданам, а также людям без гражданства.

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