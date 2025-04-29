Россия будет предоставлять убежище иностранцам по новым правилам

Министерство внутренних дел подготовило проект закона "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации", предусматривающий четыре варианта предоставления защиты иностранным гражданам, а также людям без гражданства.
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