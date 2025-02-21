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Царьград

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Мошенники требуют 500 тыс. рублей за фальшивое похищение подростка в Москве

Мошенники требуют 500 тыс. рублей за фальшивое похищение подростка в Москве

В Москве мошенники обманным путем заставили подростка продать украшения матери, утверждая, что его якобы похитили.

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