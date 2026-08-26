Всемирный банк объяснил, почему черта крайней бедности в $3 до сих пор необходима

Черта крайней бедности на уровне $3 на человека в день остается необходимым глобальным ориентиром, несмотря на значительное сокращение числа бедных за последние десятилетия, считают экономисты Всемирного банка.
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