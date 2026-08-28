Клаксон
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Клаксон

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Lamborghini представила фирменную детскую коляску

Lamborghini представила фирменную детскую коляску

Детская коляска Lamborghini будет выпущена лимитированным тиражом 500 экземпляров. Коляска Lamborghini под названием Reef AL Giallo разработана совместно с производителем детских товаров фирмой Silver Cross.

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