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КУЛАК ГЕРАСИМОВА: НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕСТАНОВОК ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ В МИНОБОРОНЫ

КУЛАК ГЕРАСИМОВА: НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕСТАНОВОК ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ В МИНОБОРОНЫ

Новые назначения в руководстве СВО всколыхнули медиапространство. Россия готовится к новому масштабному наступлению? "Генерал Армагеддон" впал в немилость? Шеф, всё пропало и всё сдают? Царьград и приглашённые эксперты разбирались в этом вопросе.

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