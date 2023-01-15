КУЛАК ГЕРАСИМОВА: НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕСТАНОВОК ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ В МИНОБОРОНЫ

Новые назначения в руководстве СВО всколыхнули медиапространство. Россия готовится к новому масштабному наступлению? "Генерал Армагеддон" впал в немилость? Шеф, всё пропало и всё сдают? Царьград и приглашённые эксперты разбирались в этом вопросе.