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Роспотребнадзор ограничил время использования компьютера на уроке до 25 минут

Роспотребнадзор ограничил время использования компьютера на уроке до 25 минут

Роспотребнадзор опубликовал документ, в котором четко прописаны временные рамки использования компьютеров на уроках.

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